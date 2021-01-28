В Кузбассе восемь сирот получили квартиры после вмешательства прокуратуры Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе прокуратура помогла восьми сиротам получить жилье. Им предоставили квартиры в новом доме.

Прокуратура Новокузнецкого района через суд принудила местную администрацию к выполнению своих обязательств. Восемь сирот, которым по закону полагается жилье по достижении 18 лет, не получили квартиры. Их должна была предоставить местная администрация.

Прокурор обратился в суд с заявлением в защиту прав сирот. Суд удовлетворил его требования и предписал местной администрации исполнить свои обязательства. По сообщению прокуратуры Кемеровской области, муниципалитет удовлетворил решение суда, предоставив сиротам квартиры в новом доме в поселке Чистогорский.