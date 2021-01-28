Эльф и Корона не поделили дорогу в Кузбассе. ФОТО: отдел пропаганды областной Госавтоинспекции

56-летний мужчина попал с травмами в больницу, после того, как Isuzu Elf и Toyota Corona Premio столкнулись на кузбасской автодороге.

В среду, 27 января, около полудня по автодороге Ленинск-Кузнецкий - Новокузнецк - Междуреченск навстречу друг другу ехали два автомобиля. День был снежным и пасмурным, шел снег, и дорожное покрытие было далеко от безопасного. Примерно на 181-м километре автодороги водитель легковушки не справился с управлением. Автомобиль вынесло на полосу встречного движения. Там он столкнулся с грузовиком Isuzu Elf.

- В результате ДТП пассажир автомобиля Toyota, мужчина 56 лет, госпитализирован с травмами различной степени тяжести, - сообщает областная Госавтоинспекция. - Прибывшими на место происшествия сотрудниками ГИБДД было установлено, что в момент аварии пострадавший пассажир не был пристегнут ремнем безопасности.

В настоящее время сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.