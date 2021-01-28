Следком Кузбасса проверяет факт нападения бродячих собак на ребенка. Фото: ЧП Ленинск-Кузнецкий 112/ vk.com

Следственный комитет Кузбасса проверяет факт нападения стаи бродячих собак на ребенка. Информация об этом появилась в социальных сетях.

- Следственными органами в ходе мониторинга СМИ выявлено сообщение о том, что в Ленинске-Кузнецком на улице на ребенка напала стая бродячих собак. По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в ведомстве.

Сейчас сотрудникам СК предстоит установить все обстоятельства произошедшего, найти и опросить свидетелей. Также будет проверено, добросовестно ли выполняют свои обязанности должностные лица, ответственные за отлов бездомных животных.

Добавим, что, по сообщению очевидцев, стая бродячих собак была замечена в Ленинске-Кузнецком на улице Пирогова. Правда, часть пользователей выразила сомнение, что животные действительно напали на ребенка, скорее, просто следуют за ним.

В любом случае в ситуации предстоит разобраться следствию, после чего по результатам проверки будет принято процессуальное решение.