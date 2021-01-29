Из-за ошибки электромеханика на разрезе в Кузбассе погиб человек Фото: Олег ЗОЛОТО

30-летний электромеханик одного из угольных предприятий Прокопьевска предстанет перед судом за нарушение правил безопасности. Из-за этого нарушения погиб его коллега.

Роковое стечение обстоятельств и нарушение правил безопасности привели к тому, что на одном из угольных предприятий Прокопьевска погиб человек. в тот день 30-летний электромеханик принимал участие в работах по установке столбов линии электропередачи. В какой-то момент стропальщик ушел за инструментом, а механик решил самостоятельно закрепить столб, чтобы поднять его автокраном и установить. Нужно отметить, что допуска к такому виду работ у него не было. Мужчина закрепил трос на железобетонной опоре в месте, которое не было для этого предназначено. И когда автокран стал поднимать опору, крепление оборвалось. Столб стал падать на кабину. Водитель увидел это, попытался выбраться из кабины, но не смог: он зацепился штанами за рычаги управления.

- Напарники сообщили о произошедшем руководству организации и вызвали «скорую помощь». Однако спасти рабочего не смогли, от полученных повреждений он скончался в машине «скорой помощи». Со следствием обвиняемый сотрудничал, вину признал, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.