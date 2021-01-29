Замгубернатора Кузбасса показал пункт вакцинации в торговом центре. ФОТО: инстаграм Андрея Панова.

28 января в двух кузбасских торговых центрах начали работать пункты вакцинации от коронавируса. В одном из них побывал замгубернатора региона Андрей Панов.

На сегодняшний день в двух кузбасских торговых центрах – «Лапландии» в Кемерове и в «Сити Молле» в Новокузнецке – работают пункты прививок от коронавируса. После визита в пункт вакцинации в Кемерове замгубернатора Кузбасса Андрей Панов рассказал на своей странице в сети инстаграм, как проходит вакцинация. Он отметил, что поставить прививку от коронавируса вакциной «Спутник V» может любой человек старше 18 лет и не имеющий противопоказаний. Все помещения, в которых разместились пункты вакцинации, соответствуют санитарным нормам.

- Прививочные пункты и в «Лапландии» и в «Сити-Молле» оснащены бактерицидными рециркуляторами и дезинфенкторами кузбасского производства, - написал на своей странице в инстаграме Андрей Панов

К слову, «Лапландии» могут бесплатно пройти диагностику на передвижных флюорографе и маммографе, установленных возле ТРЦ. Такие же обследования доступны и новокузнечанам.