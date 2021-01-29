Владельцев утонувшего в кузбасской реке экскаватора наказали штрафом. ФОТО: пресс-служба областной прокуратуры

В декабре 2020 года очевидцы разместили в соцсетях снимки одного из участков реки Яя. Посреди реки стоял затопленный экскаватор. Теперь владельцам техники придется выплатить многотысячные штрафы.

Кузбассовцев возмутило то, что техника оказалась брошенной прямо посреди реки, ведь это загрязняет воду. После того, как снимки появились в интернете, Кемеровский природоохранный прокурор Владимир Шиманович совместно с органами полиции, специалистами Южно-Сибирского межрегионального управления Росприроднадзора, выехал на место затопления экскаватора. Установить владельца техники удалось быстро. Как оказалось, машина принадлежит золотодобывающей компании ООО «Ербак». Экскаватор сломался в тот момент, когда он пересекал водоохранную зону реки Яя. В его электронные узлы попала вода, и машина, сломавшись, остановилась в русле реки. Там ее и оставили.

- По результатам проверки природоохранный прокурор внес директору юридического лица представление и потребовал устранить нарушения водного законодательства и незамедлительно принять действия для извлечения поврежденного экскаватора из акватории реки, - сообщает пресс-служба областной прокуратуры.

Экскаватор извлекли из реки 22 декабря 2020. А его владельцам придется нести ответственность. За использование водоохраной зоны с нарушениями ограничений хозяйственной деятельности юрлицо и директор компании оштрафованы на 200 тысяч и 8000 рублей соответственно.

За загрязнение реки компанию оштрафовали на 150 тысяч рублей, а за нарушение правил охраны среды обитания объектов животного мира – еще на 12 тысяч рублей.