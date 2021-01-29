Сергей Цивилев проверил ход строительства инфекционной больницы в Новокузнецке. Фото: Пресс-служба АПК

Губернатор Кузбассе Сергей Цивилев оценил ход строительства инфекционной больницы в Новокузнецке. Глава региона побывал на объекте в ходе рабочей поездки.

Согласно проекту, в больнице будут оказывать помощь при заболеваниях,

вызванных возбудителями первой и второй групп патогенности. А после того, как закончится пандемия, здесь будет организовано плановое лечение разных инфекционных заболеваний, в том числе ВИЧ, туберкулеза и гепатита.

-В сфере здравоохранения Кузбасса сейчас идет серьезная системная работа. Мы увеличиваем количество бюджетных мест в профильных образовательных организациях, модернизируем первичное звено, ремонтируем и строим современные больницы. Отдельная задача — перенастройка системы оказания медпомощи в южной агломерации. Новокузнецк станет центром этой системы. В новой инфекционной больнице будут проводить полную диагностику пациентов, делать все необходимые анализы и назначать лечение, — отметил Сергей Цивилев.

Сам комплекс инфекционки в Новокузнецке состоит из 12 зданий площадью 27,8 тысяч квадратных метров, площадь всей территории составляет более 5,5 тысяч квадратных метров. Помимо главного корпуса и хозяйственных построек здесь есть здание лучевой диагностики и клинико-диагностическая лаборатория, рассчитанная на две тысячи анализов в сутки. Все отделения снабдят переносным эндоскопическим, рентген- и УЗИ-оборудованием. Предусмотрены собственные очистные сооружения, что исключает распространение инфекции.

В стационаре больницы есть возможность разместить 121 койку, а при необходимости развернуть еще 250. Объект планируется ввести в эксплуатацию во втором квартале текущего года.