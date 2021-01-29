Россельхозбанк составил рейтинг востребованности техники для АПК

Сейчас предложение уже превышает 3500 наименований, предоставляя сельхозпроизводителям возможность приобрести технику как общего профиля, так и конкретно для нужд растениеводства и животноводства. Россельхозбанк исследовал спрос и составил рейтинг самой востребованной техники в агробизнесе.

Лидирующие позиции среди техники для растениеводства занимает зерноуборочная техника – комбайны, на них приходится порядка 50 процентов спроса в данной категории.

Также высокой популярностью пользуется техника для обработки почвы, очистки зерен и семян, косилки и подборщики. Кроме того, аграрии интересуются зерносушилками, жатками, техникой для уборки и посадки картофеля.

При сравнительно небольшом спросе относительно других подкатегорий хорошую динамику показывают виноградоуборочные комбайны.

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