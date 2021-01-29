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Кузбассовец заплатит более 16 миллионов рублей за незаконную рубку леса

Также ему придется понести уголовную ответственность
Мария КОЛОСОВА
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Кузбассовец заплатит более 16 миллионов рублей за незаконную рубку леса

Кузбассовец заплатит более 16 миллионов рублей за незаконную рубку леса

Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ

Жителю Кузбасса придется заплатить более 16 миллионов рублей за незаконную рубку леса. Кроме того, ему назначено уголовное наказание.

В Таштаголе суд вынес приговор по уголовному делу о незаконной рубке леса в особо крупных размерах. Как было установлено 49-летний местный в марте-апреле прошлого года заготавливал лес, не заключив при этом ни договора купли-продажи лесных насаждений, ни договора аренды лесного участка. Лицам, которые не знали о незаконности его действий, он поручил рубить березы, пихты и осины. В результате лесному фонду причинен ущерб в размере более 16 миллионов рублей.

-Таштагольский городской суд признал его виновным в совершении преступления, ему назначено наказание в виде трех лет лишения свободы условно с испытательным сроком два года, - рассказали в пресс-службе областной прокуратуры.

Помимо этого, удовлетворен гражданский иск со стороны департамента лесного комплекса Кузбасса, с мужчины суд взыскал 16 миллионов 497 тысяч рублей.

Криминал