В Кузбассе начали действовать новые правила перевозки детей в автобусах Фото: Тимур ХАНОВ

В Кузбассе начали действовать новые правила перевозки детей в автобусах. Об этом рассказали в министерства образования и культуры региона.

Специалисты ведомства вместе с представителями министерств культуры, соцзащиты и спорта, городов и районов Кузбасса приняли участие в совещании ГИБДД по вопросам организованных перевозок групп детей с использованием автобусов.

В ходе совещания участники обсудили основные изменения и новые требования к организации перевозок детей. Так, с начала 2021 года ответственность за перевозку в большей степени несет организатор перевозки.

- К примеру, контроль за пристегиванием ремнями безопасности ранее возлагался только на водителя, а по новым требованиям еще и на сопровождающее детей лицо, - рассказали в пресс-службе минобразования.

Также отменяется требование о запрете перевозок детей автобусами старше 10 лет. А само уведомление о перевозке теперь можно подать в ГИБДД от имени физического лица. Кроме того, сокращено количество необходимых документов: водителям необходимо предоставить только оригинал фрахтования (если этот документ включается) и сведения о маршруте перевозки.

Работники ГИБДД напомнили, что с 1 января стала обязательной поверка тахографического оборудования автомобиля. Контролировать его исправность будут они. При этом устаревшее оборудование ГЛОНАСС/GPS будут заменять на аппаратуру спутниковой навигации, которая должна быть зарегистрирована в реестре Ространснадзора.

А с 1 марта изменятся и правила прохождения технического осмотра. Водители будут проходить его в специализированных организациях в присутствии сотрудников ГИБДД на территории субъекта, где зарегистрирован транспорт.