В Кузбассе снова продлен режим повышенной готовности

Режим повышенной готовности в Кузбассе продлен Фото: Екатерина РОМАНОВА

В Кузбассе снова продлевается режим повышенной готовности. Об этом сообщает оперативный штаб региона.

С учетом эпидемиологической обстановки режим повышенной готовности в Кузбассе продлевается до 28 февраля.

Кроме того, возобновляется оказание услуг общественного питания и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 3.00 до 6.00, в том числе ночных клубов и дискотек. Напомним, что ранее их работа была разрешена в интервале с 6.00 до 3.00.

Также возобновляется работа театров со 100-процентной заполняемостью залов при соблюдении всех мер безопасности и санитарно-эпидемиологических требований и рекомендаций.

Руководители организаций или их подразделений с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологических интернатов, домов престарелых и инвалидов должны последовательно обеспечить переход до 8 февраля в обычный режим работы подчиненных без обязательной 14-дневной изоляции.