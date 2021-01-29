Детские дома и интернаты для престарелых Кузбасса возвращаются к привычному режиму работы Фото: Алексей ФОКИН

В Кузбассе возвращаются к привычному режиму работы организации с круглосуточным пребыванием детей и взрослых, психоневрологические интернаты, дома престарелых и инвалидов. Их руководителям рекомендовано до 8 февраля постепенно отменить выход на работу сотрудников с непрерывной 14-дневной продолжительностью.

При этом по-прежнему должны строго соблюдаться все санитарные правила и нормы. За состоянием здоровья проживающих должно быть организовано постоянное медицинское наблюдение. Доступ в учреждения сторонних лиц, не связанных с их деятельностью, запрещается.

Для работников является обязательным измерение температуры тела, при ее повышении, а также признаках инфекционного заболевания сотрудники от работы отстраняются. На входе в учреждение и в местах общего пользования должны быть антисептики для обработки рук. В помещениях необходимо проводить ежедневную уборку с дезинфекцией, особое внимание уделять контактным поверхностям - дверным ручкам, выключателям, поручням, перилам, столам и стульям, местам общего пользования - комнатам отдыха, санузлам. Также каждые два часа должно проводиться обеззараживание воздуха в помещениях. Обязательном является соблюдение масочного режима сотрудниками учреждения.