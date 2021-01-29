Еще два пациента с коронавирусом умерли в Кузбассе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Кузбассе на утро 29 января стало известно еще о двух умерших пациентах, у которых ранее был диагностирован коронавирус. Об этом сообщил оперативный штаб региона.

- У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецком районе, - сообщили подробности в оперштабе.

Таким образом, число умерших достигло 517. Также за минувшие сутки заболели 99 человек, а всего с начала пандемии - 29 246. Выздоровели 152 пациента, всего в Кузбассе 27 088 человек вылечились от коронавируса.

Сейчас в регионе медицинскую помощь получает 1641 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2821 человек.