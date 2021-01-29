Впервые за долгое время число заболевших коронавирусом в Кузбассе оказалось меньше 100

Впервые за долгое время число заболевших коронавирус в Кузбассе оказалось меньше 100 Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе впервые за долгое время число заболевших коронавирусом за сутки оказалось меньше 100 человек. Всего в регионе с прошлого года заболели 29 246 жителей.

По данным оперативного штаба на утро 29 января выздоровели 152 человека, а всего с начала пандемии уже 27 088 кузбассовцев покинули больничные палаты и вернулись к привычной жизни.

К сожалению, еще два случая пополнили статистику летальных исходов.

- У женщины 1959 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Ленинске-Кузнецком. У женщины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Она проживала в Новокузнецком районе, - сообщили подробности в оперштабе.

Таким образом, уже скончались 517 человек, у которых был диагностирован коронавирус.

В регионе медицинскую помощь получает 1641 пациент с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2821 человек.