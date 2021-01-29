Стали известны города Кузбасса с новыми заболевшими и умершими от коронавируса Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Стало известно, в каких городах выявлены новые заболевшие коронавирусом, а также умершие. Оперативный штаб региона опубликовал сводку по ситуации в регионе на утро 29 января.

- За прошедшие сутки в Кузбассе выявлены 99 случаев заражения коронавирусной инфекцией: Новокузнецк - 20, Кемерово - 17, Междуреченск - шесть, Киселевск, Прокопьевск, Тайга, Яшкинский мунициплаьный округ - по четыре, Анжеро-Судженск, Ленинск-Кузнецкий, Осинники, Юрга, Таштагольский район, Крапивинский, Топкинский и Тяжинский муниципальные округа - по три, Белово, Березовский, Калтан, Мариинский и Тисульский районы, Кемеровский и Промышленновский муниципальные округа - по два, Краснобродский и Полысаево - по одному, - сообщили в оперштабе.

Таким образом, всего в регионе с середины марта 2020 года заболели 29 246 человек. Выздоровели 27 088 пациентов, в том числе 152 - за минувшие сутки. Также за сутки двое человек скончались, а всего с начала пандемии уже 517.

- В регионе медицинскую помощь получает 1641 пациент с диагнозом COVID-19, - добавили в штабе. - В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 2821 человек.