Убийства, разбой, незаконный оборот оружия: в Кузбассе орудовала опасная банда

Убийства, разбой, незаконный оборот оружия: В Кузбассе орудовала жестокая банда Фото: Артем КИЛЬКИН

В Кузбассе орудовала жестокая банда, на счету которой убийства, разбой и незаконный оборот оружия. Объем уголовного дела в отношении ее участников составил 27 томов.

Присяжные заседатели признали достаточными доказательства, собранные следствием, для вынесения приговора четырем жителям Полысаева 51 года, 47 лет, 31 года и 43 лет за ряд совершенных преступлений.

Как рассказали в СУ СКР по Кемеровской области, в октябре 2015 года в Полысаеве без вести пропал 61-летний местный житель, который занимался реализацией горюче-смазочных материалов. Во время расследования появилась информация, что пропавший мог стать жертвой преступления, поэтому следователи возбудили уголовное дело. А позже были задержаны четверо подозреваемых.

- В ходе предварительного следствия установлено, что мотивом преступления стал долг одного из обвиняемых в сумме 1 миллион рублей, - рассказали в ведомстве. - При установлении обстоятельств данного преступления выяснилось, что подозреваемые причастны еще к убийству 32-летнего местного жителя, мотивом преступления стала незначительная ссора одного из обвиняемых с ним.

Позже было установлено, что 51-летний участник банды совершил разбойное нападение. Летом 2015 года он с автоматом напал на работника пункта приема металла. Однако тот спрятался и позвонил знакомым, а те, приехав, задержали нападавшего и отобрали оружие.

Трое обвиняемых были заключены под стражу, а 43-летний мужчина находится под подпиской о невыезде.

Объем уголовного дела составил 27 томов по 11 эпизодам преступной деятельности обвиняемых. В ближайшее время на основании вердикта присяжных суд вынесет приговор.