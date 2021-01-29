Разговор начистоту: Губернатор Сергей Цивилев посетил студию «10 канала» в Новокузнецке

Губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время своей рабочей поездки в Новокузнецк посетил студию «10 канала». Фото: "10 канал" Новокузнецк.

В четверг, 28 января, губернатор Кузбасса Сергей Цивилев во время своей рабочей поездки в Новокузнецк посетил студию «10 канала» (Региональный медиахолдинг «Кузбасс») и дал интервью в программе «Начистоту».

В рамках проекта обсудили вопросы строительства южного въезда в Новокузнецк, медицинского кластера, подготовку к празднованию 300-летия Кузбасса и не только.

Смотрите «Начистоту» в эфире «10 канала» в пятницу, 29 января, в 19:20, в субботу, 30 января, в 12:25 и в воскресенье, 31 января, в 11:20. Также эфир телеканала доступен онлайн по ссылке www.10kanal.ru/online.

«10 канал» в Новокузнецке доступен у следующих операторов кабельного телевидения:

- «Centra» - 53-я кнопка аналогового пакета.

- «Centra» - 70-я кнопка цифрового пакета.

- «Цифровые технологии» - 25-я кнопка.

- «GoodLine» - 57-я кнопка.