В Кузбассе снова заработают ночные клубы и дискотеки Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН

В Кузбассе снова заработают ночные клубы и дискотеки. Это станет возможным в связи со снятием ряда ограничений, введенных ранее из-за ситуации с коронавирусной инфекцией.

В пятницу, 29 января, в электронном бюллетене правительства Кузбасса опубликовано распоряжение, подписанное губернатором Сергеем Цивилевым, о снятии некоторых ограничительных мер.

«Возобновить оказание услуг организациями общественного питания и организацию и проведение зрелищно-развлекательных мероприятий с 3.00 до 6.00, а также деятельность ночных клубов (дискотек)», - говорится в документе.

Напомним, что ранее работа данных организаций и учреждений была разрешена в интервале с 6.00 до 3.00.