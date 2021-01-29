Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о судьбе бассейна «Лазурный» Фото: Екатерина БОРМОТОВА

Мэр Кемерова Илья Середюк рассказал о дальнейшей судьбе бассейна «Лазурный». Его предполагалось ввести в эксплуатацию после ремонта в этом году.

Глава города выступил с отчетным докладом на 73-й сессии городского Совета народных депутатов, где рассказал о сроках открытия «Лазурного».

Он напомнил, что спортивный объект был закрыт в 2019 году из-за того, что представлял опасность для посетителей.

-Там было много замечаний по состоянию несущих конструкций и по самой чаше бассейна. На момент остановки в бассейне уже несколько лет не действовала система фильтрации и вентиляции. Поэтому собственником здания было принято решение провести его реконструкцию. Но при вскрытии узлов бассейна были выявлено, что проблемы гораздо серьезнее — плиты перекрытия оказались в ненормативном состоянии. Пришлось дорабатывать проект, обращаться к томским проектировщикам, обследовать здание вторично и разрабатывать более глобальный проект, - отметил градоначальник.

Как следствие, запланированные на реконструкцию 100 миллионов рублей обернулись более серьезными тратами – собственник направил на работы уже 180 миллионов рублей.

Сейчас работы на объекте продолжаются. Уже усилен конструктив, поддерживающий чашу, заменены плиты перекрытия, устранены микротрещины в чаше во избежание протечек. Также выполнена гидроизоляция, ведется обшивка и укладка плитки в чаше бассейна. Закуплено оборудование для монтажа систем вентиляции и водопоготовки.

-Работы ведутся, разрешение получено, проектная документация прошла всю экспертизу, всё под серьёзнейшим надзором. И в 2021 году — мы хотели бы, чтобы это произошло как можно раньше — он возобновит свою работу, - сказал Илья Середюк.