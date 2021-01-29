На выходных в Кузбасс придет похолодание Фото: Влад КОМЯКОВ

В Кузбассе на выходных постепенно начнет холодать. Однако снегопады при этом не прекратятся.

Синоптики Кемеровского гидрометцентра дали прогноз на субботу, 30 января. Теплая и снежная погода, которая держалась предыдущие два дня, начнет отступать.

Так, ночью по области прогнозируется -11… -16 градусов, местами по северу будет -17… -22. Зато на юге все еще комфортно: от -5 до -10 градусов. Днем воздух прогреется до -5… -10, однако в отдельных районах ожидается -13… -18. Будет дуть западный ветер с переходом на северо-западный, его скорость достигнет 7-12 метров в секунду. Ночью возможны порывы до 15-20 метров в секунду. Пройдет небольшой, местами умеренный снег, ночью по югу сильный снег, возможны метели.

В Кемерове ночью 29 января будет -11… -13 градусов, днем -8… -10. Пройдет небольшой снег.