Депутат и бывший член избиркома Новокузнецка получили сроки за мошенничество Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Новокузнецке осуждены за мошенничество бывший член избирательной комиссии и депутат одного из избирательных округов города. Они вступили между собой в преступный сговор.

В мае 2019 года 45-летний депутат предложил своему 54-летнему знакомому, бывшему члену избиркома, незаконным путем заработать 150 тысяч рублей. Оба они были в курсе, что Антимонопольная служба Кузбасса возбудила дело в отношении одной из фирм за нарушение антимонопольного законодательства. Сообщники договорились убедить директора этой фирмы передать им деньги за помощь в прекращении дела. При этом они понимали, что соответствующими полномочиями не обладают.

- Руководитель фирмы на коррупционную сделку не пошел, обратился в УФСБ России по Кемеровской области. После передачи денег злоумышленники были задержаны. Со следствием обвиняемые сотрудничали, вину признали, - рассказали в СУ СК России по Кемеровской области.

Суд, рассмотрев все материалы дела, назначил 45-летнему депутату восемь месяцев лишения свободы условно, а его старшему подельнику - восемь месяцев исправительных работ с удержанием 5 процентов заработной платы в доход государства.