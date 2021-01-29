В Кузбассе водитель сбил двух девочек на зебре и скрылся. Фото: ГИБДД Кузбасса

В Кузбассе водитель сбил двух девочек на пешеходном переходе, после чего скрылся с места происшествия. Пострадавшим понадобилась помощь врачей.

В дежурную часть полиции Юрги поступило сообщение, что на одной из улиц произошло дорожно-транспортное происшествие. Как выяснилось позже, были сбиты две 15-летние девочки, которые переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу. Сам водитель не стал даже интересоваться судьбой пострадавших подростков и уехал.

- В ходе оперативно-разыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 41-летний житель города Болотное Новосибирской области. Он дал признательные показания, - рассказали в ГИБДД Кузбасса.

В отношении водителя был составлен протокол за оставление места ДТП. Санкции по данной статье предусматривают лишение прав на срок от года до полутора лет или административный арест до 15 суток. Также в отношении задержанного возбуждено административное производство за непредоставление преимущества в движении пешеходам или иным участникам движения. Ему грозит штраф от 1500 до 2500 рублей.

Сейчас полицейские выясняют все обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято решение в соответствии с законодательством.