В Новокузнецке из-за метелей перекрыли дорогу. Фото: ГИБДД Кузбасса

Из-за сложных погодных условий в Новокузнецке в пятницу, 29 января, перекрыли дорогу между двумя районами города. Пока сообщение между ними прервано.

Как рассказали в Единой дежурно-диспетчерской службе города, с 16.30 из-за метелей перекрыта объездная автодорога, соединяющая Кузнецкий и Заводской районы.

Сейчас дорожные службы занимаются тем, что расчищают проезд. Экипажи ГИБДД не будут пропускать на данную автодорогу транспортные средства.

-Дорога будет закрыта до особого распоряжения. Мы сообщим об открытие, - сообщили в ГИБДД Новокузнецка.