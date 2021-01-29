Напавшему на храм с ножом кузбассовцу вынесли приговор Фото: Иван МАКЕЕВ

В Кузбассе вынесен приговор мужчине, который с ножом напал на храм. Инцидент произошел в Белове.

В конце августа прошлого года неизвестный зашел в храм-часовню по улице Октябрьской и, угрожая ножом женщине-продавцу, потребовал передать все имеющиеся деньги. Испуганная женщина, опасаясь угрозы, отдала всю выручку от продажи церковных товаров – две тысячи рублей, после чего преступник скрылся.

Как было установлено позже, преступление совершил 36-летний местный житель, который раньше работал в этом храме.

-При рассмотрении дела подсудимый полностью признал вину, раскаялся и полностью возместил ущерб, просил прощения у потерпевшей. Она в судебном заседании просила не лишать его свободы, - рассказали в пресс-службе прокуратуры Кузбасса.

Беловский городской суд, рассмотрев все материалы дела, признал мужчину виновным в разбое и назначил ему четыре года лишения свободы условно с испытательным сроком три года.