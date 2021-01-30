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Кузбасские хирурги удалили опухоли двух разных органов через крошечный прокол

Операция длилась девять часов
Мария КОЛОСОВА
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Кузбасские хирурги удалили опухоли двух разных органов через крошечный прокол

Кузбасские хирурги удалили опухоли двух разных органов через крошечный прокол

Фото: Юлия ПЫХАЛОВА

В Кузбассе хирурги удалили пациентке опухоли двух разных органов через один небольшой прокол. Операция длилась девять часов.

Врачи Кузбасской клинической больницы провели лапароскопическую операцию по удалению новообразований 12-перстной кишки и поджелудочной железы.

-Расположение опухоли очень сложное с точки зрения анатомии. Доступ к ней затруднен, так как она находится между другими органами. Чтобы ее удалить, приходится жертвовать 12-перстной кишкой, частью желудка и частью поджелудочной железы. Безусловно, полостную операцию выполнять проще, но обширное вмешательство — это риски кровотечения и осложнений, длительный период реабилитации пациента, - отметил заведующий отделением общей хирургии больницы Орлан Ооржак.

Именно для того, чтобы избежать этих рисков, было принято решение применять новую технологию и избавиться от опухоли через небольшие проколы. Для операции использовали современную эндоскопическую стойку с четким разрешением 4K. Она позволяет врачам видеть даже самые сложные, с точки зрения анатомии, участки органов.

А уже через несколько дней такую же операцию сделали еще одной женщине. Обе пациентки чувствуют себя хорошо.