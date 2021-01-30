Кемеровчанин совершил преступление через приоткрытую дверь гаража Фото: Александр ГЛУЗ

В Кемерове 18-летний парень заметил приоткрытую дверь гаража и совершил преступление. Теперь ему грозит до пяти лет лишения свободы.

Как сообщили в пресс-службе ГУ МВД РФ по Кемеровской области, в полицию обратился 63-летний мужчина. Он рассказал, что из его гаража украли вещи. Сумма ущерба составила примерно 15 тысяч рублей.

Полицейские начали расследование и по горячим следам задержали подозреваемого. Они выяснили, что преступление мог совершить кемеровчанин кемеровчанин. В день пропажи он проходил мимо гаража, дверь которого не закрыл потерпевший. Молодой парень зашел внутрь и вытащил оттуда гидравлический домкрат и мотокультиватор.

Когда полицейские опрашивали подозреваемого, он сознался в преступлении. Рассказал, что домкрат оставил себе, а мотокультиватор продал. Часть похищенного уже вернули потерпевшему, а поиски проданного продолжаются. Кроме того, в отношении кемеровчанина возбудили уголовное дело.