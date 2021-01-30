В Кузбассе местному жителю грозит пять лет за кражу приставки Фото: Алексей БУЛАТОВ

В Кузбассе местному рецидивистку грозит уголовный срок. Молодой человек украл из компьютерного клуба игровую приставку.

В Новокузнецке 22-летний владелец компьютерного клуба обратился в полицию. В его заведении произошла кража – пропала игровая консоль стоимостью более 38 тысяч рублей. Пропажу заметил администратор.

Полицейские выяснили, что перед пропажей техники в клуб зашли трое молодых людей. Они оплатили 30 минут игровой сессии, но завершили ее на 20 минут раньше и покинули заведение, прихватив с собой дорогостоящую консоль.

Правоохранители установили личность подозреваемого – им оказался 20-летний молодой человек, которого ранее привлекали к уголовной ответственности. Вернуть приставку владельцу не удалось. Подозреваемый продал ее за десять тысяч рублей, а вырученные деньги успел потратить.

Как сообщает ГУ МВД России по Кемеровской области, стражи порядка возбудили уголовное дело за кражу. Преступнику грозит до пяти лет лишения свободы.