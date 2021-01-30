Власти собираются выбрать нового главу кузбасского города

Фото: сайт администрации Калтанского городского округа

В Кемеровской области власти собираются выбрать нового главу одного из городов. Конкурс на нового мэра планируют провести 3 марта 2021 года.

Объявление о проведении конкурса появилось на сайте администрации Калтанского городского округа. Там сказано, что в настоящее время идет отбор кандидатур на должность главы территории. Сам конкурс проведут 3 марта в два часа дня в администрации Правительства Кемеровской области, а именно в городе Кемерово по адресу проспект Советский, 62.

Требования к кандидатам размещены на официальном сайте администрации городского округа. В администрации Правительства Кузбасса также будут принимать документы в кабинете 202, с понедельника по пятницу с девяти утра до пяти часов вечера. Обеденный перерыв проходит с двенадцати до часу дня. Ранее главой Калтанского городского округа в 2011 году был избран Игорь Голдинов.

Кандидаты могут подавать свои заявки с 8 по 22 февраля.

Номер контактного телефона для получения справочной информации: 8(3842)36-66-04, Инна Ивановна Алферова, начальник Управления кадров и государственной службы администрации Правительства Кузбасса.