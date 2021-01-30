Появилось еще 98 кузбассовцев с коронавирусом

Появилось еще 109 кузбассовцев с коронавирусом
Фото: Алексей БУЛАТОВ
На территории Кемеровской области за прошедшие сутки коронавирусную инфекцию диагностировали у 98 человек. Всего с начала пандемии в регионе заболели уже 29 344 жителей.
По информации оперативного штаба от 30 января, отрицательные анализы на COVID-19 пришли 104 пациентам, которые лечились от инфекции. По последним данным курс лечения успешно прошли 27 192 кузбассовцев. Однако не удалось избежать смертельных случаев. Известно о 519 пациентах, умерших от заболевания.
Сейчас медицинскую помощь получают 1 633 пациента с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 962 человека.
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