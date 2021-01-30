В Кузбассе от коронавируса скончались еще два пациента Фото: Иван МАКЕЕВ

Утром 30 января оперативный штаб опубликовал новую сводку по коронавирусу в Кузбассе. Стало известно о двух скончавшихся пациентах из Кемерова. У мужчин развилась двусторонняя полисегментарная пневмония.

У мужчины 1941 года рождения болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, печени и почек. У мужчины 1952 года рождения – на фоне сердечно-сосудистой патологии.

Таким образом, число скончавшихся в регионе пациентов с диагностированным коронавирусом составило 519 человек. Напомним, что за минувшие сутки в Кузбассе выявили еще 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Теперь общее число выявленных случаев заболевания с весны прошлого года составляет 29344. Еще 104 пациента выздоровели. Таким образом, с начала эпидемии в регионе, болезнь успешно побороли 27192 человека.

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