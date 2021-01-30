В каких городах Кузбасса новые случаи заражения коронавирусом Фото: Олег ЗОЛОТО

Появились сведения о том, в каких территориях Кемеровской области обнаружены новые случаи заболевания коронавирусом, и какие города лидируют по количеству прибавившихся пациентов. Оперативный штаб Кузбасса опубликовал актуальную информацию о ситуации 30 января.

За прошедшие сутки в регионе выявили в обей сложности 98 случаев заражения коронавирусной инфекцией. Новокузнецк стал лидером - здесь заболели 22 человека. В Междуреченске за прошедшие сутки число пациентов с этим диагнозом увеличилось на 15, в Кемерове - на девять. Также коронавирус обнаружили в следующих территориях: Киселевск – семь заболевших, Промышленновский муниципальный округ – пять, Прокопьевск – четыре, Гурьевский муниципальный округ – четыре, Калтан – три, Мыски – три, Осинники – три, Кемеровский муниципальный округ – три, Мариинский муниципальный район – три, Новокузнецкий муниципальный район – три, Тисульский муниципальный район – три, Крапивинский муниципальный округ, Таштагольский муниципальный район, Яшкинский муниципальный округ – по два в каждом. По одному заболевшему в Белово, Полысаево, Прокопьевском муниципальном округе, Топкинском муниципальном округе, Юргинском муниципальном округе.

Общее количество заболевших COVID-19 с начала пандемии достигло 29 344. Сейчас в больницах Кемеровской области помощь получают 1 633 пациента с этим диагнозом. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 2 962 человека.

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