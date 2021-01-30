Очевидцы рассказывают о гибели человека на разрезе в Кузбассе Фото: Константин НАГОВИЦЫН

Очевидцы рассказали о гибели человека на разрезе «Березовский» в Кузбассе. По их информации погибшему работнику было 29 лет.

Такие сведения опубликовали в социальных сетях. Пользователи Сети сообщили, что это произошло в результате несчастного случая.

«КамАз перевернулся в отводную канаву и кабиной придавило мужчину. Его звали Павел М. Он был слесарем», - цитирует свидетелей ЧП редакция ВашГород.ру.

Отмечается, что трагедия случилась вечером в пятницу, 29 января. Однако пока нет точных сведений об этой информации. В настоящее время уточняется, было ли это на самом деле.

СПРАВКА «КП»

На официальном сайте разреза «Березовский» сказано, что он образован в феврале 2005 года, полностью построен компанией АО «Стройсервис» и является одним из лидеров угледобычи в России. Предприятие добывает уголь в границах Березовского, Прокопьевского и Бунгурского каменноугольного месторождения. За прошедший 2020 год разрез добыл 5,2 миллиона тонн угля.

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