Кузбассовцев предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Кузбассовцев предупредили о том, что за призывы и участие в несанкционированных акциях законом предусмотрена ответственность. Такую информацию разместили на сайте ГУ МВД РФ по Кемеровской области.

- Подразделения МВД России и других правоохранительных органов предпримут все необходимые меры для поддержания общественного порядка в местах проведения публичных мероприятий. Вместе с тем предупреждаем, что любые насильственные действия в отношении сотрудников, невыполнение их законных требований будут пресекаться. Лица, совершившие подобные правонарушения, будут задержаны и привлечены к ответственности, предусмотренной законодательством, - сообщили в ведомстве.

В полиции сообщили, что правонарушителей будут задерживать. Также в ведомстве добавили, что продолжают действовать ограничения, связанные с распространением коронавирусной инфекции.

Подобные предупреждения от правоохранителей были и в прошлую пятницу, 22 января.