Мошенник оформил кредит на кузбассовца и потратил 100 тысяч рублей Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

В Анжеро-Судженске 43-летний мужчина стал жертвой мошенника, который оформил на него кредит и похитил 100 тысяч рублей. Теперь афериста могут отправить в тюрьму на срок до шести лет.

В дежурную часть полиции обратился обратился потерпевший и рассказал, что с ним случилось. В результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники полиции установили и задержали подозреваемого. Им оказался 30-летний сосед заявителя. Стражи порядка выяснили, что накануне потерпевший попросил его приобрести продукты. Для оплаты покупки он предоставил доступ в личный онлайн-кабинет банка. Воспользовавшись этим, подозреваемый оформил на потерпевшего кредит, перевел деньги на собственные счета и потратил.

В отношении подозреваемого возбуждено уголовное дело за кражу. Как только все материалы дела будут готовы, его передадут в суд.