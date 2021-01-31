В Новокузнецке открыли дорогу между Заводским и Кузнецким районами. ФОТО: отдел пропаганды новокузнецкой Госавтоинспекции

По закрытой еще 29 января дороге в Новокузнецке вновь разрешено движение.

Из-за непогоды и снегопадов в Новокузнецке вынужден были запретить движение автотранспорта по автодороге, которая соединяется Заводской и Кузнецкий районы. Дорожники сделали все, чтобы расчистить эту дорогу в минимальные сроки. И вот утром 31 января стало известно, что движение автотранспорта по ней вновь открывается. Об этом сообщает отдел пропаганды Госавтоинспекции города Новокузнецка.

- Мы просим водителей соблюдать скоростной режим, дистанцию и боковой интервал, избегать опасных маневров и строго выполнять требования дорожных знаков, - отметили в ведомстве.