Автобус перевернулся на бок на дороге в Кемерове. ФОТО: Данил Ракитин, vk.com, "Регион 42"

ДТП с участием легкового автомобиля и автобуса ПАЗ произошло минувшей ночью в Кемерове. Последствия ДТП очевидцы сняли на видео и разместили в социальных сетях.

- Кемерово Южныи район, около «Ленты», пересечение Радищева и Баумана, - так обозначил автор видео место ДТП.

Также в соцсетях появились и фотографии с места ДТП. На кадрах, снятых очевидцами, виден лежащий на боку автобус ПАЗ, на котором имеются аншлаги маршрута №6Т. Автобус находится прямо посередине дороги. Рядом с автобусом – автомобиль пожарной охраны, работают спасатели. Чуть поодаль на обочине находится легковой автомобиль. У него сильно повреждена передняя часть. При этом рядом находится карета скорой помощи.

В настоящий момент уточняется информация об обстоятельствах ДТП, а также возможных пострадавших.