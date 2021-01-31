Два пациента с коронавирусом скончались в Кузбассе Фото: Артем КИЛЬКИН

Утром последнего дня января стало известно еще о двух умерших пациентах, у которых ранее диагностировали коронавирус.

- У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке, - сообщает оперштаб региона. -У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

Всего с начала пандемии на территории Кузбасса умерли 521 человек с коронавирусом.

Напомним, за минувшие сутки инфекция подтвердилась у 99 пациентов. С начала пандемии число заразившихся коронавирусом достигло 29 443 человек. При этом за сутки выздоровели еще 185 пациентов. В общей сложности с середины марта преодолеть болезнь удалось 27 377 кузбассовцам.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1545 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3308 человек.

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