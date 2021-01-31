Стало известно точное число заболевших коронавирусом в кузбассе на 31 января Фото: ИВАНОВА Диана

Вновь выросло число заболевших коронавирусом в Кузбассе: на утро 31 января диагноз подтвердился еще у 99 человек.

За минувшие сутки медики выявили коронавирус еще у 99 человек, - такие данные приводит оперативный штаб Кузбасса В общей сложности с начала пандемии в регионе заболели уже 29 443 жителей Кузбасса.

Одновременно с этим выросло и число выздоровевших. За минувшие сутки еще 185 пациентов, у которых ранее подтвердился коронавирус, выздоровели и выписались из больниц. В общей сложности 27 377 кузбассовцев успешно прошли курс лечения.

Изменилась и печальная статистика. Еще два пациента с коронавирусом скончались.

- У мужчины 1938 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне сопутствующей патологии сердечно-сосудистой системы. Он проживал в Новокузнецке, - сообщает оперштаб Кузбасса. - У женщины 1940 года рождения развилась двусторонняя полисегментарная пневмония. Болезнь протекала на фоне патологии сердечно-сосудистой системы, сахарного диабета. Она проживала в Кемерове.

В общей сложности с начала пандемии умер 521 пациент.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1545 пациентов с диагнозом COVID-19. В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3308 человек.

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