Назван город-лидер по числу новых заболевших коронавирусом в Кузбассе Фото: Алена МАРТЫНОВА

За минувшие сутки в Кузбассе еще у 99 человек подтвердился коронавирус. Как оказалось, почти четверть всех заболевших проживает в Новокузнецке.

По данным оперативного штаба, больше всего новых пациентов с коронавирусом выявлено в Новокузнецке – здесь диагноз подтвердился у 24 человек. на втором месте – Междуреченск – 19 человек. На третьем – Кемерово: 17 человек.

Кроме того, новые пациенты с коронавирусом выявлены в следующи городах и территориях: Кемеровский МО – 6, Крапивинский МО – 5, Таштагольский МР – 5, Белово – 4, Мыски – 4, Прокопьевск – 3, Промышленновский МО – 3, Осинники – 2, Тисульский МР – 2, Ленинск-Кузнецкий – 1, Ленинск-Кузнецкий МО – 1, Мариинский МР – 1, Топкинский МО – 1, Юргинский МО – 1.

Напомним, в общей сложности на утро 31 января число заболевших коронавирусом в Кузбассе достигло 29 443 человек. При этом 27 377 из них уже прошли курс лечения. Выздоровели и выписаны из больниц. О последних 185 случаях выздоровления стало известно на утро 31 января.

Также пополнилась печальная статистика: еще два пациента с коронавирусом умерли. В общей сложности число случаев летального исхода достигло 521.

Всего в регионе медицинскую помощь получают 1545 пациентов с диагнозом COVID-19.

В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находятся 3308 человек.