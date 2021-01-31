Жители в дом не вернутся: в Новокузнецке провалилась еще одна крыша. ФОТО: из архива КП Фото: Екатерина РОМАНОВА

Снегопады и общее состояние дома привели к ЧП: в многоквартирном доме на улице Пушкина провалилась крыша.

ЧП произошло вечером 30 января на улице Пушкина, 11. Скопившийся после обильного снегопада снег обрушил крышу на трехэтажном доме. В самом доме находится восемь квартир, к счастью, жильцы не пострадали. Как сообщает городской комитет ЖКХ, дом постройки 1948 года находится в аварийном состоянии. После того, как стало известно о случившемся, на место ЧП выехали исполняющий главы района Александр Федоров, руководитель комитета ЖКХ Кирилл Балаганский, директор обслуживающего дом МП «Кузнецкии сад», экстренные службы и эксперты.

Для жителей дома организовали теплый автобус, в ближайшее время они смогут переселиться в маневренное жилье. Сейчас с ними работает межведомственная комиссия, идет подбор жилья.

- Дом находится в реестре аварии ных домов. По федеральнои программе расселение запланировано на 2025 год. Программа эта федеральная. Жители до этого время могут переселиться в маневренное жилье, - сообщает городской комитет ЖКХ. - Однозначно: жители в этот дом не вернутся.

Напомним, это уже четвертый дом, где из-за снегопадов произошли провалы крыш. Два таких дома находятся в Мысках, еще один - в Новокузнецке.

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