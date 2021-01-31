Кузбассовец выстрелил в супругу после ссоры Фото: Асхат БАРДЫНОВ

Семейная ссора завершилась стрельбой в одном из кузбасских городов. Пострадали оба супруга.

30 января 38-летняя жительница города Белово и ее 35-летний сожитель отправились в гости к знакомым. Они распивали спиртное, и в какой-то момент между супругами возникла ссора. Мужина и женщина решили уехать домой,. Чтобы не скандалить при посторонних. Однако в машине конфликт разгорелся с новой силой. Женщина выскочила из машины и попыталась убежать, однако ее сожитель выстрелил в нее, а потом сел в автомобиль и скрылся. С огнестрельным ранением шеи беловчанку доставили в больницу.

Вскоре стражи порядка обнаружили автомобиль мужчины и заблокировали его двумя экипажами ГИБДД. Сотрудники полиции потребовали выйти из машины, однако беловчанин отказался сделать это и произвел выстрел. Когда стражи порядка смогли подойти к автомобилю и открыть его, мужчина был уже мертв.

- Установлено, что погибший ранее судимый. В ходе осмотра изъят пистолет с заводской маркировкой – охолощенный, а также самодельные гильза и патрон. В ближайшее время по ним будет назначена и проведена экспертиза, а судебно-медицинская для установления причины смерти, - сообщает пресс-служба Следственного управления СК РФ по Кемеровской области.

В настоящее время устанавливаются обстоятельства произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение.