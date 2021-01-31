В Новокузнецке закрыли торговый центр «Сити Молл» Фото: Екатерина РОМАНОВА

Торговый центр «Сити Молл» в Новокузнецке оказался закрыт 31 января. Мы расскажем, почему его закрыли и когда откроют.

31 января новокузнечане, пришедшие за покупками в торгово-развлекательный центр «Сити Молл», столкнулись с тем, что он закрыт. Официальную причину закрытия торгового центра назвали в официальном аккаунте ТЦ в инстаграме.

«Уважаемые посетители и работники ТРЦ «Сити Молл»! 31.01.2021 с 09:00 до 15:00 торговый центр работать не будет! В связи с учениями совместно с МВД РФ города Новокузнецка», - приводит объявление новостной портал «Ваш город».

После окончания учений торгово-развлекательный центр возобновит работу. Пока же его двери закрыты и, кроме того, перекрыта площадь общественных мероприятий, что возле ТРЦ.