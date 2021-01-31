Февраль начнется с ночных морозов в -37 градусов Фото: Алексей БУЛАТОВ

Январь со своей непостоянной погодой, заканчивается. Однако эстафету перепадов температуры и ветров подхватывает февраль. В первую ночь последнего зимнего месяца ожидается до -37 градусов.

Как сообщают синоптики кемеровского гидрометцентра,в ночь на 1 февраля в Кузбассе ожидается -24…-29 градусов. при этом местами столбики термометров опустятся до -37 градусов, а в горных районах – лишь до -17…-22 градусов. В Кемерове синоптики прогнозируют от 27 до 29 градусов мороза.

А вот первый февральский день порадует жителей юга Кузбасса зимним теплом. Воздух прогреется до -6…-11 градусов. При этом преобладающей температурой на территории всего региона будет -14…-19, а в Кемерове – от 16 до 18 градусов мороза.

Скорость северо-восточного ветра составит 2-7 метра в секунду, при порывах – до 12 метров в секунду. Ожидается переменная облачность, без существенных осадков. Местами – дымка.