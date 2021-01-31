Из окна в сугроб: кузбассовец выпрыгнул с третьего этажа ради забавы. ФОТО: кадр видео vk.com, "Типичный Междуреченск"

Экстремальное развлечение придумали жители Междуреченска. После снегопадов они решили попрыгать в сугробы – прямо из окон квартир.

На одном из видео, снятом друзьями прыгуна, запечатлен полет с весьма серьезной высоты. Молодой человек написал, что прыгнул в сугроб с высоты третьего этажа.

- Все было отлично, ничего себе даже не отбил. Снег мягкий как пух, - признался молодой человек.

Вместе с этим есть и другие записи, на которых запечатлены юноша и девушка, прыгающие в сугроб из окна первого этажа. После прыжка они решают идти к соседям, чтобы опробовать полет в снег с высоты второго этажа. Удалось ли им осуществить задуманное, неизвестно.

Большая часть комментаторов сошлась во мнении, что такое развлечение вполне безобидное, и многие в детстве развлекались таким же образом, прыгая в сугробы с гаражей и прочих высот. А вот в кузбасском Центре медицины катастроф не оценили отважности прыгунов. Ведь такие полеты чреваты травмами.

- Далеко не все умеют правильно падать, не говоря уж о прыжках с высоты. Поэтому падение может обернуться серьезными травмами, переломами. Кроме того, под снегом могут оказаться острые предметы, - отметил Антон Дужик, пресс-секретарь регионального Центра медицины катастроф. – Не так давно на одном из предприятий произошло ЧП: водитель грузовика спрыгнул из кабины в снег и напоролся на лом, получил серьезные травмы. А уж о том, что могут скрывать сугробы под окнами городских домов, думаю, не стоит и говорить.