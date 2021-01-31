Что станет с 36 жителями дома с рухнувшей крышей в Новокузнецке. ФОТО: комитет ЖКХ города Новокузнецка

Городские власти рассказали о том, что будет с жильцами дома №11 по улице Пушкина в Новокузнецке.

В субботу, 30 января, в 22.34 из-за большого процента износа и скопившегося снега обрушилась крыша дома по улице Пушкина, 11. Этот дом был построен еще в 1948 году и сейчас находится в аварийном состоянии. В 18 квартирах проживают 36 человек, и сейчас решается вопрос об их дальнейшем месте проживания.

- Расселение настоящего дома планировалось до 2025 года в рамках региональной программы по переселению, однако в связи со сложившейся ситуацией уже сегодня ведется работа, направленная на предоставление жителям иного жилья, отвечающего всем установленным требованиям – сообщает комитет ЖКХ города Новокузнецка. - До этого момента жителям будет предложено маневренное жилье, до момента окончательного переселения.

Напомним, по распоряжению главы города создана рабочая группа. Жильцы дома находятся в пункте временного размещения. Кроме того, организована проверка систем жизнеобеспечения пострадавшего дома, а так же работа по обследованию несущих конструкции пострадавшего дома.

Отметим, что причиной ЧП предварительно называют частичное смещение стропительнои системы шиферной крыши на деревянной обрешетке крыши из-за большого процента физического износа.

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