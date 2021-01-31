Будет холодно и снежно: синоптики дали прогноз погоды в Кузбассе на февраль 2021 Фото: Екатерина РОМАНОВА

Погода преподносит в этом году сюрприз за сюрпризом. Синоптики рассказали, каких сюрпризов стоит ждать в феврале 2021 года.

По данным портала «Гисметео», в первой декаде февраля будет довольно тепло. Однако синоптики отмечают, что такие долгосрочные прогнозы являются предварительными и могут измениться со временем.

После двух холодных дней в регион придет зимнее тепло, когда столбики термометров будут подниматься до -2…+1 градуса днем. Ночные температуры будут разными: от -16…-28 в первые пять дней до -15…-2 в следующие пять дней. И в течение всего этого времени велика вероятность снега и даже дождя.

Во второй декаде февраля в регион вернутся морозы. Причем дневные и температуры будут ненамного отличаться от ночных. Днем ожидается от -15 до -18 градусов, а по ночам – от -17 до -21. При этом по югу области ожидается умеренный снег и снегопады, а вот по северу осадки будут более скудными.

В третьей декаде температура воздуха будет чуть выше. Постепенно будет теплеть, и на смену дневным температурам в -10…-12 градусов придут -5…-7. По ночам ожидается от -9 до -14 градусов. в большую часть дней третьей декады небо будет затянуто тучами, однако солнышко все же будет радовать кузбассовцев своим появлением. Ожидается и снег – от слабого до умеренного.

Наиболее точными являются прогнозы погоды на 1-3 суток вперед, долгосрочные же обычно описывают лишь предполагаемую обстановку и могут меняться с течением времени.