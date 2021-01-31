В погоне за дешевой машиной кузбассовец лишился сбережений Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН

Один из жителей Кузбасса решил приобрести автомобиль. Но вместо того, чтобы стать владельцем легковушки, стал потерпевшим в уголовном деле о мошенничестве.

37-летний житель Тайги присмотрел на сайте с объявлениями отечественный автомобиль – ВАЗ-2102. Цена показалась ему очень привлекательной – всего 50 тысяч рублей, правда, машина находилась в Новосибирске. Мужчина стал договариваться с продавцом о сделке. Тот подтвердил, что машина действительно продается именно по этой цене, однако уже несколько человек готовы «прямо сейчас» приехать и приобрести ее. Однако продавец готов пойти навстречу, если тайгинец внесет предоплату.

Мужчина, недолго думая, перечислил на банковский счет 50 тысяч рублей, купил билет на автобус до Новосибирска и отправился за машиной. Однако на вокзале его никто не встретил, а телефон продавца перестал отвечать. Осознав, что стал жертвой мошенничества, мужчина тут же обратился в полицию.

- В настоящее время сотрудники уголовного розыска проводят комплекс оперативно-розыскных мероприятий, направленных на установление злоумышленника. Следователем ОМВД России по Тайгинскому городскому округу возбуждено уголовное дело о мошенничестве. В соответствии с санкциями статьи, максимальное наказание составляет пять лет лишения свободы, - сообщает пресс-служба ГУ МВД Росси по Кемеровской области.