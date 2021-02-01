Новокузнечанка полтора месяца прятала труп мужа на балконе Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Шокирующее ЧП произошло в Новокузнецке. Здесь на балконе одного из многоквартирных домов горожанка в течение полутора месяцев прятала труп мужа.

Согласно данным, которые предоставила пресс-служба Новоильинского районного суда, жительница Новоильинского района решила скрыть следы преступления и спрятала труп супруга на балконе. Там он пролежал с 10 декабря 2020 года до 25 января 2021 года.

- Постановлением Новоильинского районного суда города Новокузнецка Кемеровской области от 27.01.2021 года избрана мера в виде заключения под стражу обвиняемой в совершении преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 105 УК РФ - убийство, то есть умышленное причинение смерти другому человеку, - говорится в сообщении суда.

Если вина новокузнечанки в смерти мужчины будет доказана, она может лишиться свободы на срок от шести до 15 лет.