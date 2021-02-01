Кемерово вошел в тройку городов с подешевевшими авиабилетами Фото: Полина ПРИЛУЦКАЯ

Названы города, куда добираться в феврале будет выгоднее, чем в январе. Кемерово стал одним из городов-лидеров с подешевевшими билетами.

Аналитики провели исследование и выяснили, в какие российские города авиабилеты в феврале стали стоить дешевле, чем в январе. Как оказалось, Кемерово вошел в тройку городов-лидеров. Перелет в Кемерово стал дешевле на 28 процентов в сравнении с январем. Сюда можно долететь всего за 3,9 тысячи рублей. По данным исследований сервиса для планирования путешествий ОneTwoTrip, которые приводит RT, Кемерово занял вторую строку среди городов с подешевевшими билетами.

На первом же месте находится Мурманск: сюда билеты за месяц подешевели на 29 процента, а третью строку занимает Москва: в феврале в столицу нашей родины билеты стоят на 27 процентов дешевле, чем в январе.

В топ-10 также вошли Сургут, Владикавказ, Санкт-Петербург, Астрахань, Киров, Новый Уренгой и Казань. В каждый из этих городов билеты подешевели на 600-2000 рублей.