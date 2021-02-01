В Кузбассе женщина через суд добилась ежемесячной выплаты на ребенка Фото: Олег ЗОЛОТО

Жительница Кузбасса через суд добилась ежемесячной выплаты на ребенка от трех до семи лет. Ранее женщине отказали в пособии из-за отсутствия регистрации по месту жительства.

В Мариинске суд встал на сторону местной жительницы, которой отказали в выплате на ребенка от трех до семи лет. В прошлом году она обратилась в Управление социальной защиты населения администрации Мариинского муниципального района с заявлением о назначении пособия, но получила отказ. Управление мотивировало его тем, что у женщины отсутствует регистрация по месту жительства - она зарегистрирована в соседнем регионе.

Суд учел ряд законодательных документов, которые позволили признать необоснованным отказ в выплате. Кроме того, были предоставлены документы, подтверждающие то, что ребенок зарегистрирован по месту жительства в Мариинске, а его мать зарегистрирована по месту пребывания там же, где он проживает.

Таким образом, суд признал отказ незаконным и обязал управление пересмотреть обращение женщины.